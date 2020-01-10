Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:52
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

'nın ilçesinde yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebiz Mahallesi'nde R.K'nın kulandığı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, araçta bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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