Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
09.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:09
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında daha önce de 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: AA