Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
16.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:13
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA