Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda A.Ç, V.G, A.D. ve S.A. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.