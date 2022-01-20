Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda A.Ç, V.G, A.D. ve S.A. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

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