Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kilogram metamfetamin ve 514 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda M.K, G.K, K.Y ve N.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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