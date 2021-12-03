Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kilogram metamfetamin ve 514 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda M.K, G.K, K.Y ve N.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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