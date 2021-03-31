Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi kontrol noktasında şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğinin yolculardan H.B'ye ait bavula tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Bavulunda bir miktar esrar ele geçirilen H.B. ile bavulu almaya gelen M.T, S.B. ve S.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca