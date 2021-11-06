Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Demirtaş Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Demirtaş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 874 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Evde bulunan R.A, H.A. ve G.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title