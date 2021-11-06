Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Demirtaş Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Demirtaş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 874 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Evde bulunan R.A, H.A. ve G.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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