Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
29.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:59
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 8 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA