Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Evde bulunan G.O, A.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin