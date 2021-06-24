Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Evde bulunan G.O, A.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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