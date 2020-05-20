Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da evde yapılan aramada 6 kilo 880 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
20.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:54

Antalya'da evde yapılan aramada 6 kilo 880 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göksu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada 6 kilo 880 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 50 lira ele geçirdi.

Evde bulunan E.Y, O.Y. ve S.Y gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon anı polis ekiplerince görüntülendi.

Görüntülerde narkotik dedektör köpeğiyle evde yapılan aramada uyuşturucunun evin tuvaletinde bulunması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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