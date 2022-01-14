Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İnal Mahallesi Araplar mevkisindeki adreslere narkotik köpeği de kullanılarak düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda Y.Ç. gözaltına alındı.

Otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, ilçedeki D-400 kara yolunda durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Otobüste yolcu olarak bulunan İ.M'nin ceketinin cebinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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