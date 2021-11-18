Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y. ve Ş.Y. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptıkları ihbarı üzerine 17 Kasım Çarşamba günü şahısların Çaybaşı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

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