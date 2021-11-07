Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.Ö. (44) ve M.Ö'nün (39) bulunduğu araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada esrar ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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