Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesi Topallı mevkisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş uyuşturucu, extacy, hassas terazi, 9 bin 474 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler B.E. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu
Magazin Mesut Özil Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Emre Belözoğlu Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Derya Yanık Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 20:44:13. #1.12#