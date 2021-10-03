Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesi Topallı mevkisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş uyuşturucu, extacy, hassas terazi, 9 bin 474 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler B.E. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.