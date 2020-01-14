Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:22
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

'nın Serik ilçesinde ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekke mahallesindeki F.B. ve R.D.'ye ait evlerde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilere ait evlere yaptıkları aramalarda 180 gram kubar esrar, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 50 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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