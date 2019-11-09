Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptığı "Alan Denetimi Projesi" kapsamında uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahallesi'ndeki uygulamada iki şüphelinin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.