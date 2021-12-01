Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kaş ilçesi ve mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.
Evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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