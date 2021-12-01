Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kaş ilçesi ve mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi

Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi

 Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

 Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title