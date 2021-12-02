Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Alanya ilçesi ve mahallelerinde belirlenen adreslerde 15 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Öte yandan operasyon anları jandarma ekiplerince görüntülendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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