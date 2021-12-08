Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 Aralık'ta düzenlediği operasyon kapsamında aranan Y.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 18 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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