Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA, Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen operasyonda valize gizlenmiş halde 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda valize gizlenmiş halde 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K'nin Mersin'den kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda M.K'nin valizinde yapılan aramada 134 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Gülsem Adam - Güncel

İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Güncel, Haber

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