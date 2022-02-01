Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA, Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da düzenlenen operasyonda valize gizlenmiş halde 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda valize gizlenmiş halde 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K'nin Mersin'den kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda M.K'nin valizinde yapılan aramada 134 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Gülsem Adam - Güncel