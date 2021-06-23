Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese yapılan operasyonda 60 gram esrar, 66 kök haşhaş, 6 kök hint keneviri ve 1 kenevir öğütme makinası ele geçirildi.
Evde ayrıca tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kandil ile kurt başlı objeye el konuldu.
Evde bulunan yabancı uyruklu B.M.C. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca