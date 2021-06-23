Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese yapılan operasyonda 60 gram esrar, 66 kök haşhaş, 6 kök hint keneviri ve 1 kenevir öğütme makinası ele geçirildi.

Evde ayrıca tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kandil ile kurt başlı objeye el konuldu.

Evde bulunan yabancı uyruklu B.M.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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