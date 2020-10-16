Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi

16.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:47
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi

Gazipaşa ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun poşetinde, 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun poşetinde, 1 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den Antalya'ya otobüsle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Güney Mahallesi D400 Kara Yolu'nda yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı.

Durdurulan otobüste R.Y. adlı şüpheli otobüsten indirilerek narkotik köpeği eşliğinde üst ve eşya araması yapıldı. Aramada, poşetin içinde naylonla sarılı halde 1 kilo esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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