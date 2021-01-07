Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
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Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

07.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:27
Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

ANTALYA'da, jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu, aralarında bir de avukatın bulunduğu uyuşturucu şebekesi çökertildi.

ANTALYA'da, jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu, aralarında bir de avukatın bulunduğu uyuşturucu şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanırken, avukat kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Korkuteli Jandarma Suç Araştırma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde ettiği bilgiler sonucunda Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ekipler, Antalya ve Korkuteli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aralarında bir de kadın avukatın da bulunduğu 9 şüpheliyi 3 ay boyunca takibe aldı. Takibin ardından yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 gün süren sorgulamanın ardından şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, avukat kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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