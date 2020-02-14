Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

14.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:28

Antalya'da polis ekiplerince üst kontrolünde üzerilerinden çıkan 2 zanlı ve onlara uyuşturucu temin eden şahıs gözaltına alındı.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Antalya Caddesi üzerinde bir şahıs yakalanırken zanlıdan 2,22 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.



Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen G.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3,5 gram esrar maddesi ele geçirildi. G.Ö. isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak/Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.



Temin ettikleri şahsı söylediler



Yakalanan ve adli işlem yapılan S.Ç. ve G.Ö. isimli şahıslar üzerilerinden çıkan uyuşturucu maddelerin İ.D. isimli şüpheliden aldıklarını söylemeleri üzerine, cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda İ.D.'nin iş yerinde yapılan aramada kasa olarak kullanılan çekmecenin en alt gözünde bir adet hassas terazi ele geçirildi. İ.D. isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Ayrıca şahsın Bahçeli Evler mahallesi adreste yapılan arama sigara doldurma makinesi, 2 bin 600 gram kıyılmış tütün, 10 adet 200'lü makaron ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince de İ.D. hakkında "4733 ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçlarından adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA