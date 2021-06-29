Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'da 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen para bulundu.

Antalya'da 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen para bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri H.H.N. ve A.F.G. isimli şahısların Antalya'dan Kemer ilçesine uyuşturucu madde getireceğinin tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların üzerinde arama yaptı. Aramada 11 ayrı şeffaf poşet içerisinde satışa hazır halde 8 gram kokain,

1 gram metamfetamin uyuşturucu, uyuşturucu madde satısından elde edildiği değerlendirilen 9000 ABD doları ele geçirildi. Uyuşturucu ve paralara el konulurken 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı