Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 2 kişi 1 kilo 500 gram esrar maddesi ile yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiriş Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattıkları şüphesiyle A.T. ve M.B.'yi takibe aldı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA