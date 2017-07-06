Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilogram esrar ele geçirildi.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbaş Mahallesi Onboynuz ve Saraycık mevkisindeki ormanlık alanda ağaçların arasına uyuşturucu gizlendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Aramada, 24 kilogram esrar ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.