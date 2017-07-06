Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilogram esrar ele geçirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilogram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbaş Mahallesi Onboynuz ve Saraycık mevkisindeki ormanlık alanda ağaçların arasına uyuşturucu gizlendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Aramada, 24 kilogram esrar ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.