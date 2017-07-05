Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' diye arlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 'Narko- Sokak2' adıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, saat 16.00'da başladı. Özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ve narkotik şube müdürlüklerine bağlı 280 polisin görev aldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.



Muratpaşa İlçesi'ndeki Gebizli ve Yeşildere mahallelerinde yoğunhlaşan operasyonda, araçlarda ve şüpheli kişilerin üzerinde arama yapıldı, kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonda kullanılan narkotik köpeği 'Zeus' ise bir evin bahçe duvarına saklanmış eroin buldu. Aramalarda ayrıca çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polis ekipleri, çevredeki çocuklara çikolata ve balon verdi, onlarla oyun oynadı.



- Antalya