Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
08.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:22
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, N.H'nin uyuşturucu madde depoladığı ve sattığı bilgisi üzerine şüphelinin Yeşildere Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu madde emdirilmiş farklı ebatta 405 kağıt parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.H, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA