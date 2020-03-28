Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Manavgat, Güncel

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Manavgat ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 42 paket metamfetamin uyuşturucu madde ve 35 uyuşturucu hap ile ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

28.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:36
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Manavgat ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 42 paket metamfetamin uyuşturucu madde ve 35 uyuşturucu hap ile ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Çeltikçi Mahallesinde ikamet eden M.A.K. isimli şahısın evine operasyon düzenledi. Evde ve şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde; 1'er gram halinde paketlenmiş 42 paket metamfetamin ile 35 uyuşturucu hap ele geçirildi..

Gözaltına alınan şüpheli M.A.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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