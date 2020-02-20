Antalya'da uyuşturucu operasyonu

20.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:56

Antalya'nın Manavgat ilçesinde narkotik ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan iki kişiden A.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen V.A. hakkında '6136 SKM' suçundan adli tahkikat yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında bir evde yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde bulunan el valizinin içerisine gizlenmiş vaziyette 1 paket halinde 260 gram, elbise dolabının üst rafında şeffaf poşet içerisine sarılı vaziyette bin 840 gram olmak üzere 2 kilo 100 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan ve üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen V.A. hakkında cumhuriyet savcısının talimatı ile '6136 SKM' suçundan adli tahkikat yapıldığı bildirildi.



Evde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeleri kabul eden ve cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınarak 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli tahkikat başlatılan ikamet sahibi A.Ş. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA