Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1079 Sokak'ta durumundan şüphelenilen Ö.T'nin üst araması yapıldı.
Şüphelinin cebinde paketlerde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ö.T, hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem uygulandı.