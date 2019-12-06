Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

06.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:04
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

'nın ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.


İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1079 Sokak'ta durumundan şüphelenilen Ö.T'nin üst araması yapıldı.

Şüphelinin cebinde paketlerde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ö.T, hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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