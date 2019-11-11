Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

11.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:16
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

'nın ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Okurcalar Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Adnan B. (35), Taner Ş. (36) ve Mehmet A. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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