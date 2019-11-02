Antalya'da uyuşturucu operasyonu

02.11.2019 19:46

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir kişi tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hatipler Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardına adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA