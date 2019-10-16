Antalya'da uyuşturucu operasyonu

16.10.2019 19:00

Antalya'da bir evde yapılan aramada 3 kilogram eroin ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.M. ve H.K. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA