Antalya'da uyuşturucu operasyonu

10.10.2019 17:28

Antalya'nın Alanya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine lüks bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada Veli Ç.'nin üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K, A K. ve M.U. savcılık talimatıyla serbest bırıkaldı. Veli Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA