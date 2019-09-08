Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde ikamet eden F.S. (28) ve kardeşi K.S'nin (25), kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kardeşlerin evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.