Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

08.09.2019 17:28
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde ikamet eden F.S. (28) ve kardeşi K.S'nin (25), kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kardeşlerin evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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