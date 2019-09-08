Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde ikamet eden F.S. (28) ve kardeşi K.S'nin (25), kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kardeşlerin evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.