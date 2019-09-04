Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.