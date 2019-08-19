Antalya'da uyuşturucu operasyonu

19.08.2019 16:04

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasını önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü K.M.Ö'yü Mahmutlar Mahallesi'ndeki 250. Sokak'ta durdurdu.

Motosikletten inerek kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 11 gram uyuşturucu metamfetamanin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA