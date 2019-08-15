Antalya'da uyuşturucu operasyonu

15.08.2019 20:57

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 331 kök Hint keneviri ile 3 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 4 ayrı mahallede çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

İkametler ile bahçelerinde yapılan aramalarda 331 kök Hint keneviri ve 3 kilo 750 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si savcılıkça, 4'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA