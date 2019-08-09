Antalya'da uyuşturucu operasyonu

09.08.2019 22:46

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 407 skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda eğlence mekanlarında ve turistlerin yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 4 kilo 407 gram skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA