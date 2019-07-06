Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellemesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Şekerhane Mahallesi'nde A.Ş'yi, Konaklı Mahallesi'nde ise C.U'yu gözaltına alan ekipler, zanlıların üst aramasında bir miktar esrar buldu.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA