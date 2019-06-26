Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Kuvvet komutanları Akit TV ve Murat Alan karşı harekete geçti! Skandal sözlere 100'er bin liralık dava
Son Dakika Haberleri