Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıklıyor

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Otomobilde 5 bin 458 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2'si kadın 7 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Abi kurban olayım, bayanları çekmeyin, arkada bayanlar var. Çocuklarım var, kurban olayım." diyerek seslendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et