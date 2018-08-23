Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu
Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.