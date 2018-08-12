Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ulualan mevkisindeki 10 adrese operasyon düzenlendi.
Aramalarda satışa hazır 22 pakette 51 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, bir gram eroin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, fişek ve mermiler ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.