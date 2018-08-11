Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.


Bu kapsamda Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde H.T. (38) ile Y.D (45) gözaltına alındı. Üstlerinde satışa hazır esrar ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.T. ve Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et