Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 235 kilo kubar esrar, 22 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ilçesi merkez Hacımehmetli Mahallesi Köprübaşı Yaylası Ayanderesi Mevkisi'nde ormanlık alanda kenevir ekimi yapılarak esrar maddesi elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda arazide kurutulmaya bırakılmış 235 kilo kubar esrar ile 22 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.