Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlatıldı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan takip ve değerlendirme sonucu Sarılar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan D. İ. D, E. E. ve U. Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.